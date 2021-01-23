Geyve'de iki mahalledeki su kesintisini gidermek için çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Geyve Epçeler ve Akkaya mahallelerinde toprak çökmesi nedeniyle meydana gelen su kesintisini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Geyve Epçeler ve Akkaya mahallelerinde toprak çökmesi nedeniyle meydana gelen su kesintisini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mahalle halkına su ulaştırmak için arızalanan hatları düzeltme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Zarar gören eski hatların yerine yeni hatların konulacağı ve bölge halkına suyun ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, tekrar olumsuzlukların yaşanmaması ve bölgede sorun çıkmaması için SASKİ ekiplerinin mücadele ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı