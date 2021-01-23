Geyve'de iki mahalledeki su kesintisini gidermek için çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Geyve'de iki mahalledeki su kesintisini gidermek için çalışmalar sürüyor

23.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:36
Geyve'de iki mahalledeki su kesintisini gidermek için çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Geyve Epçeler ve Akkaya mahallelerinde toprak çökmesi nedeniyle meydana gelen su kesintisini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Geyve Epçeler ve Akkaya mahallelerinde toprak çökmesi nedeniyle meydana gelen su kesintisini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mahalle halkına su ulaştırmak için arızalanan hatları düzeltme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Zarar gören eski hatların yerine yeni hatların konulacağı ve bölge halkına suyun ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, tekrar olumsuzlukların yaşanmaması ve bölgede sorun çıkmaması için SASKİ ekiplerinin mücadele ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Josef De Souza Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Cinayet Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geyve'de iki mahalledeki su kesintisini gidermek için çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 17:38:37. #1.16#
title