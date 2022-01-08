Geyve'de bir kişiyi silahla yaralayan iki zanlı yakalandı - Haberler
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Geyve'de bir kişiyi silahla yaralayan iki zanlı yakalandı

Geyve'de bir kişiyi silahla yaralayan iki zanlı yakalandı
AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

Geyve kapalı pazar yeri tuvaletinde 3 Ocak'ta E.K'nin (35) kimliği belirsiz kişilerce ateş edilmesi üzerine yaralanmasıyla ilgili polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından olayın failleri oldukları tespit edilen M.M. ve O.K, ekipler tarafından Şerefiye Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.M, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası aldı, diğer şüpheli O.K. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

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