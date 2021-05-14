Geyve'de ayva bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Geyve'de ayva bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Geyve'de ayva bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ayva bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ayva bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Barış Can B. idaresindeki 54 RB 888 plakalı otomobil, Tepecik Mahallesi mevkisinde ayva bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Zafer B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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