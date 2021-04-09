SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI
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SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Geyve Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Geyve'den Taraklı istikametine gitmekte olan 06 EF 5348 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayınca manevra yapan Engin Beri'nin kullandığı 54 AER 296 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Erdal Dere idaresindeki 54 AFG 845 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan otomobile çarptı. Kazada Engin Beri, eşi Emine Beri, çocukları Ömer Faruk ve Yusuf Beri, otomobil sürücüsü Erdal Dere ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Akaryakıt istasyonunda bulunanlar 112 Acil'e haber verirken, yaralanan kişilere yardımda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiyi Geyve ve Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI
SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI
SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI
SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI
SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI
SAKARYA GEYVE'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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