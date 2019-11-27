Geyve Belediyesi, yöresel ürünleri internetten satışa sundu

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:56

Geyve ilçesinde yetiştirilen yöresel ürünler, kurulan internet sitesinden satın alınabilecek.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin ülkeye rol model olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde geleneksel yöntemlerle üretilen Geyva markalı ürünlerin sanal pazara sunulduğunu belirtti.

Tamamen yerli ve milli ürünlerin www.geyva.com.tr internet sitesi üzerinden satın alınabileceğini duyuran Kaya, satın alınan yöresel ürünlerin yurt içine ücretsiz kargolanacağını ifade etti.

Belediye olarak birçok alanda farklı faaliyet yapmaya devam ettiklerini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Belediye tarafından üretilip kendi online mağazasında satışa sunulan ilk ürün olma özelliğini taşıyan Geyva'ya ulaşmak artık çok kolay. 2014 yılında ilçemizin ürünlerine yeni pazarlar bulmak için çıktığımız markalaşma, tanıtım çalışmalarımız bugün çok farklı bir boyuta geldi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler ve Sakarya Üniversitemiz ile hayata geçirdiğimiz Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimizde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle ürünler üretmeye başladık. Ülkenin farklı bölgelerinden talepler gelmeye başlayınca sanal pazarda ürün satmaya karar verdik. Yöresel ürünlere ulaşımı kolaylaştıran adımımızı attık. Geyva artık internet ortamında satılacak ve ülkenin dört yanına ücretsiz gönderilebilecek."

İnsanların doğal ve güvenilir gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak için attıkları adımın hayırlı olmasını temennisinde bulunan Kaya, "Günümüzde doğal gıdaya ulaşmak çok kolay değil. Her şeyin fabrikasyon olduğu günümüzde geleneksel metotlarla üretilen ürünlerimizin herkese ulaşmasını istiyoruz. Geyve'nin verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzeden üretilen ürünler tek tıkla satın alınabilecek. Yerli ve milli markamızın gelişimine, üreticilerimizin alın terine, emeğine katkı sunacak online mağazamız hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA