Geyve Ayva Festivali iptal edildi

10.10.2019 12:28

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 12-13 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan 3. Ayva Festivali'nin iptal edildiği bildirildi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsattı.

Harekat nedeniyle, 12-13 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan 3. Ayva Festivali'nin iptal edildiğini belirten Kaya, "Başlatılan bu operasyonda devletimize, şanlı ordumuza, kahraman Mehmetçiklerimize ve tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyet ve muzafferiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA