Geyikli, zeytinyağı kalitesini dünyaya ispat etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geyikli, zeytinyağı kalitesini dünyaya ispat etti

24.10.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:39
Geyikli, zeytinyağı kalitesini dünyaya ispat etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yetişen zeytinlerden yapılan zeytinyağı, Uluslararası Sızma Zeytinyağı Yarışmasında Altın Prestij ödülü aldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yetişen zeytinlerden yapılan zeytinyağı, Uluslararası Sızma Zeytinyağı Yarışmasında Altın Prestij ödülü aldı.

Türkiye'de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin en önemli merkezlerden biri olan Geyikli'de 1963 yılından bu yana zeytinyağı üretimi yapan Muharrem Ayvaz işletmesi, Arjantin'de düzenlenen OLİVİNUS 2020 Dünya Sızma Zeytinyağı yarışmasında Altın Prestij Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl yarışmaya dünya zeytinyağı üretiminin lokomotifi durumundaki İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Fas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden binlerce firma katıldı.

Geyikli'de üretilen kaliteli zeytinyağını artık dünyanın da tanıdığını kaydeden şirket yöneticisi Semih Ayvaz, "Sağlıklı ve lezzetli zeytinyağının en önemli unsurlarından birinin kaliteli üretim olduğunu söyleyebiliriz. Son teknoloji makinalarımız ile üretim yapıyoruz. Üretim konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz" dedi.

Sağlıklı ve doğal yaşam bilincinin artmasıyla Türkiye'deki zeytinyağına olan ilginin arttığını ifade eden Ayvaz, "Vatandaşlarımız zeytinyağı alırken markası ve etiketi olan ürünleri tercih etmeli, bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylıdır. Koku ve tat zeytinyağının kalitesinin anlaşılması açısından önemli bir faktördür. Zeytinyağını tattığınızda dilinizin yanlarında ve boğazınızda yakıcılık hissi almanız gerekir, bu yakıcılığın asitle ilgisi yoktur" diye konuştu.

Bölgede yılda ortalama 45 bin ton zeytin ve 9 bin ton da zeytinyağı üretiliyor. - ÇANAKKALE

Geyikli, zeytinyağı kalitesini dünyaya ispat etti
Geyikli, zeytinyağı kalitesini dünyaya ispat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinem Kobal Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Okan Buruk Serdar Aziz Yücel İldiz Burak Yılmaz
Daha Fazla Adana Denizli Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geyikli, zeytinyağı kalitesini dünyaya ispat etti - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:47:23. #1.15#
title