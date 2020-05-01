Geyikli'de işçiler çifte bayram yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geyikli'de işçiler çifte bayram yaptı

Geyikli'de işçiler çifte bayram yaptı
01.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:11

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çifte bayram yaşadı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çifte bayram yaşadı.

Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında uzlaşmayla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin anlaşma 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde imzalandı. 27 işçiyi kapsayan anlaşma ile ücretlere yüzde 50, sosyal haklara da yüzde 30 zam yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Geyikli'mizin güzelleşmesi için canla, başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Her zaman dediğimiz gibi emeğin pazarlığı olmaz. Hakkınız olan ne varsa hepsini sözleşmeye dahil ettik. Siz varsanız biz varız, siz varsanız Geyikli Belediyesi var anlayışıyla bu sözleşmeyi imzalıyoruz. İmzaladığımız Toplu Sözleşme hepinize hayırlı olsun" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ise, "Toplu iş sözleşmesi görüşmemizin ilk oturumunda anlaşma sağlanarak işçinin alın teri üzerinden pazarlık etmeyen Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu'na sendikam ve konfederasyonum adına teşekkür eder, Toplu İş Sözleşmemizin Geyikli Belediye'mize, sendikamıza ve siz değerli emekçilerimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Haberler
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Sağlık çalışanını 'Koronavirüs taşıyabilirsin' diyerek minibüsten indirdiler
Sağlık çalışanını "Koronavirüs taşıyabilirsin" diyerek minibüsten indirdiler
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Nur Yerlitaş Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Lionel Messi Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu Instagram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Geyikli'de işçiler çifte bayram yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 16:02:47. #1.14#
title