Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri yapılamayacak.
Kabatepe ile Gökçeada arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6 sefer de iptal edilmişti.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiğini duyuruldu.