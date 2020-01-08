Geyikli Belediyesi kimsesiz ve evsizleri misafir edecek

08.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:26

Ezine ilçesi Geyikli belde Belediyesinden, soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle "Hava soğuk dışarıda kimse kalmasın." çağrısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, soğuk hava şartlarının hissedildiği kış aylarında dışarıda kalanlar kimsesizler ve evsizler için çağrıda bulunarak onları misafir edeceklerini söyledi.

Bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Oruçoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli vatandaşlarımızın, her sosyal konuda olduğu gibi soğuk hava ve olumsuz kış şartlarının yaşandığı bugünlerde de kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız konusunda da duyarlı olacaklarına eminim. Belediyemizin 0 286 638 62 12 numaralı telefonu 24 saat açıktır. Vatandaşlarımızdan gelecek ve görevli arkadaşlarımız bu yönde gelecek ihbarları anında değerlendirecektir. Geyikli Belediyesi bundan sonra da sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarının her zaman yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA