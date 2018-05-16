Geyikler Sayesinde Bahçelerinde Gömülü Kasa Bulan Çift İçinden Çıkanları Görünce Gözlerine İnanamadı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

AĞAÇ DİKERKEN KASA BULDULAR

Çift, ağaçlarını yiyen geyiklerle ilgili sorun yaşadığı için bahçelerinin etrafına yeni ağaçlar ekmeye girişti. Bu süreçte başta kablo kutusu olduğunu düşündükleri heyecan verici bir keşfe imza attılar.

52 BİN DOLAR VE MÜCEVHERLER ÇIKTI

Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.

PARALAR KOMŞUNUN ÇIKTI

Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.

ÖDÜL BİLE İSTEMEDİLER

Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.