Geyikbayırı'nda kayalık alana tel ağ geriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geyikbayırı'nda kayalık alana tel ağ geriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesine bağlı Geyik Bayırı Mahallesi grup yolunda tehlike arz eden kayalık alana, taş ve toprak düşmelerine karşı çelik ağ çekerek önlem alıyor.

Geyikbayırı'nda kayalık alana tel ağ geriliyor
19.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:52

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesine bağlı Geyik Bayırı Mahallesi grup yolunda tehlike arz eden kayalık alana, taş ve toprak düşmelerine karşı çelik ağ çekerek önlem alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Geyik Bayırı Mahallesi grup yolunda tehlike arz eden yamaçta çelik tel ağ germe işlemi gerçekleştiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı çelik ağ ile kaplıyor.

Yol ve trafik güvenliği sağlanacak

Yapılan çalışmalar sonunda ana kayadan kopan parçalar çelik ağ sayesinde güvenli bir şekilde zemine inecek. Parçaların yola saçılarak olası bir kazaya yol açmasının da önüne geçilecek. Tel ağ germe işinde Karayolları Teknik Şartnamesi'nde yer alan hükümlere uygun malzemeler kullanılıyor. Hummalı bir şekilde devam eden çelik tel ağ germe işi kısa sürede tamamlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Spor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
'Büyük bir yanlış yaptım' deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Geyikbayırı'nda kayalık alana tel ağ geriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:01:28. #1.14#
title