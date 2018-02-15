Geyik Koşuları Sezonu, Senenin İlk Koşusu ile 18 Şubat'ta Açıyor

Kendine has parkuru ile İstanbul'un en önemli koşu etkinliklerinden biri olan adidas Geyik Koşuları, Belgrad Ormanı'nın sürprizli ve saf kalmayı becermiş bölgesinde, doğayı deneyimleme imkânı sağlıyor. 2018 yılına da adidas ile devam eden Geyik Koşuları, 18 Şubat tarihinde yılın ilk koşusuna start verecek.

Hep birlikte, doğanın bir kat daha güzellik kattığı bu macerayı tamamlayan koşucuları yarış sonunda ise kendi ününü yaratmış Geyik Sofrası ikramları ve dj performansının eşlik ettiği koşu sonrası partisi bekliyor.

adidas Geyik Koşuları parkurları 4 K, 14K, 28K'lık etaplardan oluşuyor.

Etkinliğin önemli bir parçası olan Bambi Koşuları ise 12 yaş altındaki çocuklara spor ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyor. 4 – 6 yaş aralığındaki çocuklar zaman tutmadan, hepsi "birinci" olarak 200 metre, 7 – 9 yaş aralığındakiler 300 metre ve 10 – 12 yaş aralığındaki çocuklar ise 500 metre koşacak, terleyecek ve kazanacaklar..

Koşuya gönül vermiş, rutininde değişiklik yapmak isteyen ve koşu ilhamlı eğlenceli bir Pazar günü geçirmek isteyen herkes, 18 Şubat tarihinde İstanbul Belgrad Ormanı'nda adidas Geyik Koşuları'nda buluşuyor.