Geyik böceklerini doğaya Belediye Başkanı uğurladı
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Geyik böceklerini doğaya Belediye Başkanı uğurladı

Geyik böceklerini doğaya Belediye Başkanı uğurladı Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalımalar yürütülen bilimsel adı "Lucanus cervus" olan "Geyik Böceği" Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde görüntülendi.

30.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:38

Geyik böceklerini doğaya Belediye Başkanı uğurladı

BALIKESİR - Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalımalar yürütülen bilimsel adı "Lucanus cervus" olan "Geyik Böceği" Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde görüntülendi. Hayvanlara olan sevgisi ve onlarla çektiği videolarla tanınan doğal şehrin doğal çocuğu Mehmet Kanur, başkan Yavaş'la birlikte çektiği videoda bu sefer geyik böceklerini tanıttı. Tanıtım videosunun ardından böcekler doğaya salındı.

Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen başta Japonya olmak üzere dünya da bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceklerini bulan vatandaşlar Sındırgı Belediyesine teslim etti. Birer gün arayla erkek ve dişi geyik böceği kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından bulundu. 5-6 cm lik böceği bulan vatandaşlar durumu Sındırgı Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.

Zabıta ekiplerince teslim alınan böceklerin durumu için Milli Parklarla görüşmeler gerçekleştirildi. İki gün boyunca hayati fonksiyonları takip edilen böcekler Milli Parkların talebi üzerine doğaya salındı. Meşe köklerinden beslendiği bilinen böcekler doğal şehir Sındırgı'nın dağlarında yaşamaya devam ediyor.

Başkan Yavaş ve Youtuber Kanur böcekleri doğaya saldı

Hayvanlara olan sevgisi ve onlarla çektiği videolarla tanınan doğal şehrin doğal çocuğu Mehmet Kanur, Başkan Yavaş'la birlikte çektiği videoda bu sefer geyik böceklerini tanıttı. Tanıtım videosunun ardından böcekler doğaya salındı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Doğal şehir Sındırgı'da Pürsünler mahallemizde bulduğumuz bir geyik böceği belediyemize teslim edildi. Zabıtamız marifetiyle getirilen ve birkaç gün belediye makam odasında baktığımız böceği tabiata salmayla alakalı, bir doğal çocuğumuz var Mehmet Kanur hayvanlarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı youtuber olmuş bir kardeşimiz. Onunla beraber bugün geyik böceklerimizi tabiata saldık. En uygun olduğu ortamda yaşaması bizim en büyük arzumuzdur. Doğal şehir Sındırgı'ya da yakışan da budur" dedi.

Geyik böceklerini doğaya Belediye Başkanı uğurladı

Kaynak: İHA

Manşet

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