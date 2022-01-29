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Geyiğin yem ziyafeti, fotokapanla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Geyiğin yem ziyafeti, fotokapanla görüntülendi

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için bırakılan yemleri yiyen bir geyik, fotokapan ile görüntülendi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için bırakılan yemleri yiyen bir geyik, fotokapan ile görüntülendi.

Sakarya Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü, etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının desteklemek amacıyla kentin dört bir yanındaki yüksek kesimlerin her birine 200 kilogram mısır, 200 kilogram ot ve yonca bıraktı. Bu doğrultuda zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için bırakılan yemleri tüketen bir geyik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapan ile kaydedildi. - SAKARYA

Geyiğin yem ziyafeti, fotokapanla görüntülendi

Geyiğin yem ziyafeti, fotokapanla görüntülendi

Geyiğin yem ziyafeti, fotokapanla görüntülendi

Geyiğin yem ziyafeti, fotokapanla görüntülendi

Geyiğin yem ziyafeti, fotokapanla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sakarya, kar, Yerel, Haber

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