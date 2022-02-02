Geyhatu kimdir? Kuruluş Osman Hükümdar Geyhatu gerçek adı nedir? Tarihte var mı, gerçekte ne zaman yaşadı? Maruf Otajonov kim?

Geyhatu kimdir, Kuruluş Osman Geyhatu gerçek adı nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan Kuruluş Osman dizisinde İlhanlı Devleti'nin hükümdarı olan Geyhatu Han karakteri araştırılıyor. Geyhatu kimdir? Kuruluş Osman Hükümdar Geyhatu gerçek adı nedir?

KURULUŞ OSMAN GEYHATU KİM?

Geyhatu Han, 24 Mart 1295) tarihinde doğdu. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu. 1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti. Antalya'da bulunduğu sırada Argun Han'ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan'a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti. Ancak Anadolu'da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan'a gitmeyip Şiktur Noyan'ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu'ya geri döndü. Larende'yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291'de Denizli'yi ele geçirdi. Şubat 1292'de Konya'ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan'a dönerek 29 Mayıs 1292'de Aladağ'da tahta çıktı.

Geyhatu, 21 Mart 1295'de Hemedan civarında yapılan savaşta Baydu'ya yenilerek Mugan'a kaçtı. Ancak kısa süre içerisinde yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde idam edildi.

MARUF OTAJONOV KİMDİR?

Otajonov, Şubat 1961 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'de dünyaya geldi. Kuruluş Osman isimli dizi ile adını duyuran usta oyuncu günümüze kadar Özbekistan, İran ve Rusya gibi ülkelerde de sinema ve dizilerde rol adı. Taşkent Devlet Tiyatro Enstitüsü'nden mezun oldu. Ayrıca Rusya Moskova'da Yüksek Yönetmenlik kursu ve Leningrad'da sahne eğitimi almıştır.

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