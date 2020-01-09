Geven otunun bir çeşidi Hanönü'de tespit edildi
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Geven otunun bir çeşidi Hanönü'de tespit edildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tespit edilen geven otunun bir türü inceleme altına alındı.

09.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:38
Geven otunun bir çeşidi Hanönü'de tespit edildi

'nun ilçesinde tespit edilen geven otunun bir türü inceleme altına alındı.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman, ilçede yaptığı inceleme sırasında tespit ettiği geven otunun bir türünü incelemeye aldı.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok çeşidi bulunan geven otunun koruma altında olduğunu belirterek, Hanönü'de tespit ettikleri tür hakkında incelemenin ardından bilimsel yayın yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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