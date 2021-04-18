Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada mahalle muhtarı Sait Ö., abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. yaralandı. Ağır yaralı olan muhtar Sait Ö., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan muhtar Sait Ö. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın failinin ise halen arandığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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