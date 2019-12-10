Gevaş'ta şiir ve müzik dinletisi

10.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:14

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu üyeleri tarafından Gevaş ilçesinde düzenlenen şiir ve müzik dinletisi büyük beğeni topladı.



Gevaş Belediyesi işbirliğiyle yapılan program, O Ses Türkiye'nin Vanlı yarışmacısı Refik Kahraman ve orkestrasının müzik ziyafeti, dinleyicileri adeta mest etti. Sunuculuğunu Şair ve Yazar Hakan Pütün'ün yaptığı programda sahne alan Vanlı Aşık Çağlari ve Mehmet Akçay, hem türküler söyledi hem de anlattığı kısa hayat hikayeleriyle büyük alkış aldı.



Van Sanat ve Edebiyat Topluluğunu temsil eden şairler; Müştehir Karakaya, Orhan Demirtaş, Doç. Dr. Erkan Düz, Sadık Er, Ercan Ulutaş, Hicran Memiş, Şevket Sulhan, Ercan Türker, Ramazan Yıldırımçakar, Engin Çelik ve Efe Pütün, okudukları duygu yüklü şiirlerle salondakileri fazlasıyla duygulandırdı.



Gitarda Tunahan Demirtaş, neyzen Yunus Elçi, klavyede Furkan Gökçül, darbukada Taşkın ve Semih Güvenç kardeşlerin performansları da alkış aldı.



Programda bir konuşma yapan Gevaş Belediyesi Başkanı Murat Sezer, Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu üyelerini ikinci kez misafir ettiklerini belirterek, "Bu programı organize eden Ercan Ulutaş kardeşime teşekkür ederim. Şairlerimizi, ozanlarımızı iyi dinlemenizi tavsiye ederim ve hepinize iyi eğlenceler dilerim" dedi.



Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş ise, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir ekip olduklarını söyleyerek, "Bugün buraya da bu doğrultuda geldik. Umarım sizlere güzel bir gece yaşatırız" diye konuştu.



Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkan Yardımcısı Ercan Ulutaş ise, "Değerli dinleyiciler, eğer bir belediye sizi kültürünüzle buluşturuyorsa, sanatla edebiyatla buluşturuyorsa, şairleri, aşıkları, ozanları ayaklarınıza kadar getiriyorsa, bilin ki o belediye çok çalışıyor. Bu vesile ile bugün bizi burada ağırlayan, bizleri sizlerle buluşturan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e şükranlarımı sunarım ve okuyacağım 'Lori' adlı şiiri kendisine armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.



Program, sanatçılara verilen plaketler ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA