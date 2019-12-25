Gevaş'ta ev yangını
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Gevaş'ta ev yangını

Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

25.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:56
Gevaş'ta ev yangını

'ın ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesine bağlı Hasbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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