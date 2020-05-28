Gevaş'ta Cuma namazı hazırlığı
Van'ın Gevaş ilçesinde yarın Cuma namazının kılınacağı alanlar belirlenerek temizlendi.
28.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:00
Van'ın Gevaş ilçesinde yarın Cuma namazının kılınacağı alanlar belirlenerek temizlendi.
Genelge kapsamında 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve Cuma namazları camilerde cemaatle kılınabilecek. Gevaş Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Cuma namazı kılınacak yerler belirlenirken, buralarda da temizlik çalışması yapıldı. Buna göre ilçede Cuma namazı Hüşet Mahallesi'nde bulunan semt sahasında kılınacağı bildirildi. - VAN
Kaynak: İHA