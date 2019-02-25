Gevaş'ta Başarılı Öğrenciler Ödüllendiriliyor

Van'ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 'Ayın Birincileri Gevaş'ın İncileri' projesi kapsamında başarılı olan öğrenciler ödüllendiriliyor.

Gevaş Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Hasan Jira, Necat Kaçmaz ile Yusuf İdiz tarafından koordine edilen 'Ayın Birincileri Gevaş'ın İncileri' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında her ay başarılı olan ve ideal davranışlar sergileyen öğrenciler, 'Ayın Örnek Öğrencisi' olarak seçilerek ödüllendiriliyor. Öğrencileri olumlu davranmaya yönlendirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında ayın örnek öğrencileri, Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde Kaymakam İshak Çınar ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada öğrencilere proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kaymakam Çınar, ilçede eğitime çok önem verdiklerini ve böylesi projelerle öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Konuşmasının ardından seçilen öğrencileri tebrik eden Kaymakam Çınar, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Daha sonra proje kapsamında Abalı Kayak Merkezine giden öğrenciler, kızakla kayarak gönüllerince eğlendiler. Öğrencilerle birlikte kayan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, proje hakkında açıklamalarda bulunarak, "Ayın Birincileri, Gevaş'ın İncileri projesinde milli eğitim bünyesinde çok kıymetli hocalarımız ve ekibi bize destek vermekteler. Burada başarıdan, birinciden kasıt; sadece eğitim, öğretim başarısı değil. Çocukların diğer öğrencilere örnek olması, özverisi, davranışlarıdır. Her okulumuzda ortaokul ve lise bazında ikişer öğrenci seçiyoruz. İlk programımızı Abalı Kayak Merkezimizde yapmak istedik. Çünkü önümüzdeki sezonda belki bu kadar verimli kar bulamayabiliriz. Ama bir sonra ki etkinliğimiz, tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak olacaktır. Amacımız, çocuklarımıza katkı sağlamak ve çocuklarımıza bir gün bile olsa hiç unutamayacakları bir gün yaşatmaktır. Umarım bu etkinliklerimiz diğer çocuklarımıza da örnek olur" dedi.

Projenin sezon sonuna kadar süreceğini dile getiren Çınar, "Önümüzdeki sezonda her ay farklı aktivitelerle çocuklarımızı hem eğlendirecek, hem onlara bir şeyler öğretecek hem de genel kültürlerini artıracak projelerimizle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gevaş Gençlik Merkezinde kendileri için hazırlanan çiğköfte ve canlı müzik dinletisi programına katılan öğrenciler, başta Kaymakam İshak Çınar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA