Gevaş'ta 3 kilogram eroin ele geçirildi
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Gevaş'ta 3 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Gevaş'ta 3 kilogram eroin ele geçirildi
06.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:00

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gevaş ilçesine bağlı Balaban Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada aracın stepnesine bisiklet lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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