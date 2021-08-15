Gevaş'ta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Gevaş'ta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gevaş'ta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri neticesinde Gevaş'ta 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri neticesinde Gevaş'ta 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Ağustos 2021 tarihinde Gevaş ilçesi Balaban Jandarma Asayiş Yol Kontrol Noktasını yaya olarak geçmeye çalışan şüpheli bir şahıs tespit edildi. Yapılan 'dur' ihtarına uymayan şahıs, elinde bulunan poşeti bırakıp kaçtı. Yapılan incelemede poşet içerisinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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