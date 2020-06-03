Gevaş'ta 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsünde şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada şahsın üzerinde 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA