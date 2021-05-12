Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifinden Müslüman ülkelere çağrı
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Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifinden Müslüman ülkelere çağrı

Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifinden Müslüman ülkelere çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifi; İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara bütün dünyanın sessiz kalmasına tepki göstererek, Müslüman ülkelere çağrıda bulundu.

Van'ın Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifi; İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara bütün dünyanın sessiz kalmasına tepki göstererek, Müslüman ülkelere çağrıda bulundu.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle Gazze sınırlarında gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırmasına bir tepki Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifinden geldi. Grup adına açıklama yapan Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifi Dönem Başkanı Yusuf İdiz, 70 yıldır Siyonist İsrail zulmünün kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, yaşanan tüm zulümlere rağmen Filistin halkının teslim olmadığını söyledi. İdiz, "Buradan şunu haykırarak ilan ediyoruz ki, ey Siyonist İsrail ve işbirlikçisi ABD, Filistin davası sadece Arapların davası değil, adaletin yanında saf tutan tüm insanlığın davasıdır. İnsanlığı tehdit eden katil İsrail, elbet bir gün cezasını çekecektir" dedi.

Yaşanan bu zulümlere karşı Müslümanların sadece kınamakla yetindiğinin altını çizen İdiz, artık kınamanın ötesinde adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail bir terör devletidir ve yıllarca Müslümanların başına bela olmuştur. En acı tarafı da bütün dünyanın bunu izlemesi ve bu zulümlere sessiz kalmasıdır. Günlerdir Filistin'e saldırılar düzenleyen ve şu ana kadar 9'u çocuk olmak üzere 20 kişiyi şehit eden bu katil devletine karşı, maalesef Müslüman ülkelerin kukla liderleri de halen sessizliğini koruyor. Artık Müslüman ülkelerin ve hatta bütün insanlığın buna bir 'dur' demesi lazım. Yıllarca Siyonist İsrail kınanıyor, ancak bu terör devleti yine bildiğinden geri adım atmıyor ve atmayacakta. Demek ki artık kınamanın ötesinde adımlar atmak lazım" ifadelerini kullandı

Tüm Müslüman ülkelerde İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen İdiz, "Bütün Müslüman ülkelere çağrımız; bir an önce bir araya gelmeli ve Siyonist İsrail devletine haddini bildirmeleridir" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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