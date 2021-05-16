Getso Esports PUBG Mobile takım koçu ile tanışın!
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Getso Esports PUBG Mobile takım koçu ile tanışın!

Getso Esports PUBG Mobile takım koçu ile tanışın!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Getso Esports koçunu gelin birlikte tanıyalım.

Ülkemizin PUBG Mobile arenasında başarılı espor organizasyonlarından biri olan Getso Esports PUBG Mobile takım koçu ile tanışın. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden "PUBGM Takım Koçu" hakkında bazı detayları paylaştı. İsterseniz bu detaylara gelin birlikte göz atalım.

Buğrahan "Wreckage" Şevke 9 Nisan 1995 yılında İzmir'de doğdu. PUBG'nin çıkışıyla birlikte iki yıllık bir espor tecrübesine sahip olan koç, birçok organizasyon bünyesinde yer aldı. Ayrıca Wreckage, günümüzde birçok PUBG maçının sunumundan ve analizinden de sorumlu. Bu maçlar ve organizasyonlardan en bilineni ise PUBG TV Türkiye. Buğrahan Şevke ayrıca son 4 aydır Getso Esports'un PUBG Mobile Takım Koçu olarak görev alıyor.

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Kaynak: Playerbros

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