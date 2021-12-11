GetirYemek'ten aralık ayına özel kampanya; her 2 siparişte 1 sipariş hediye

GetirYemek, sadakat kampanyası "Müdavim" ile yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu. Aralık ayına özel bu kampanyayla online ödeme yöntemiyle verilen her 2 siparişte 1 siparişin hediye olacağı açıklandı.

Tüm Türkiye'de geçerli kampanya ile kullanıcılar hamburgerden kebaba, mantıdan tatlıya, yerel lezzetlerden dünya mutfağına kadar uzanan pek çok seçenekte her iki siparişleri sonrasında 3'üncü siparişlerinde 35 liraya kadar indirim kazanıyor.

GetirYemek kullanıcılarının, her iki siparişlerini sonrasında kazandıkları hediye siparişi, online ödeme yöntemini ve "Restoran Getirsin"i tercih ederek kullanabilecekleri belirtildi. Kullanıcıların aralık ayı sonuna kadar geçerli kampanyadan diledikleri kadar faydalanabileceği açıklandı.

KAMPANYA KOŞULLARI

GetirYemekten kampanyaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "GetirYemek'te tüm restoranlardan vereceğiniz her 2 siparişe 1 sipariş hediye kazanırsınız. Müdavim siparişlerinizde restoran indirimlerini kullanabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında kazanacağınız indirim tutarı, vereceğiniz 2 siparişte ödeyeceğiniz toplam tutarın ortalaması kadar olup, bu tutar en fazla 35 TL olabilir. Kazanılan indirim tek seferde kullanılmalıdır. Hediye sipariş kazanmak için siparişlerinizi Restoran Getirsin veya Getir Getirsin seçeneğiyle, online ödeme yöntemiyle verebilirsiniz. Tüm siparişlerin tek restorandan olma zorunluluğu yoktur. Bu kampanya 01.12.2021 08: 00- 31.12.2021 23: 59 arasında geçerlidir. Kazanılan indirim, Restoran Getirsin seçeneği olan tüm restoranlardan, online ödeme yöntemi ve yalnızca Restoran Getirsin seçeneğiyle 31.12.2021 saat 23: 59'a kadar kullanılabilir. Kullanılmayan indirim, bu tarih itibarıyla silinir. İndirimli sipariş kazanımı için verilen ilk 2 siparişin tümünün teslim edilmiş olması gerekir. Kampanya boyunca kazanılacak indirimli sipariş adedinde herhangi bir sınır yoktur. Hediye siparişin indirim miktarı "Sipariş Ver" ekranında sepetinizden otomatik olarak düşecektir. GetirYemek, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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