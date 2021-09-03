Getir, Tottenham Hotspur ile iş birliğini genişletti
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Getir, Tottenham Hotspur ile iş birliğini genişletti

Getir, Tottenham Hotspur ile iş birliğini genişletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl İngiltere'de hizmet vermeye başlayan Getir, Tottenham Hotspur ile yaptığı Global Sponsorluk anlaşmasını bir adım ileri taşıdı.

Bu yıl İngiltere'de hizmet vermeye başlayan Getir, Tottenham Hotspur ile yaptığı Global Sponsorluk anlaşmasını bir adım ileri taşıdı. İmzalanan yeni anlaşma ile şirket, Tottenham Hotspur'un ilk resmi 'Antrenman Forması Sponsoru' oldu.

Sene başında Londra ile başlayıp kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek toplamda 1 milyon teslimat barajını aşan Getir, İngiltere'deki hızlı büyümesini yaptığı spor yatırımları ile güçlendiriyor. Şirket, Ağustos ayında Tottenham Hotspur ile üç yıllık 'Global Sponsorluk' anlaşması imzalamıştı. Mevcut iş birliğini bir adım daha ileriye taşıyan Getir'in, Tottenham Hotspur'un ilk resmi 'Antrenman Forması Sponsoru' olduğu açıklandı. Yeni sponsorluk anlaşması kapsamında futbolcuların üç yıl boyunca giyecekleri yeni antrenman formaları İngiliz basınına tanıtıldı.

Tottenham Hotspur ile imzaladıkları Global Sponsorluk anlaşmasından sonra kulübün tarihindeki ilk antrenman forması sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, "Bu yeni sponsorluk anlaşması sayesinde maç günlerinde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tottenham taraftarları stadyumdaki ışıklı panolarda ve futbolcular maça hazırlanırken giydikleri formalarda Getir'i görecekler" şeklinde konuştu.

Tottenham Hotspur Reklam Müdürü Todd Kline ise yeni iş birliğini duyurmanın kulüp için heyecan verici bir an olduğunu söyledi. Kline sözlerine şöyle devam etti: "Söz konusu şirket ile iş birliğimizi genişletmekten ve önümüzdeki üç yıl boyunca isimlerini antrenman formalarımızda taşıyacak olmaktan çok mutluyuz. Şirketin birinci sınıf teknolojisini kullanan taraftarlarımız için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda sunacağımız benzersiz deneyimler ve maç günü etkinliklerinin yanı sıra kulübümüzün küresel cazibesini de kullanarak Getir markasının bilinirliğinin artmasını destekleyeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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