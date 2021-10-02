Getir, sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama topluyor - Haberler
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Getir, sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama topluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Getir, sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama topluyor

Kurulduğu günden bu yana her sene 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü özelinde sokak ve barınak hayvanları için mama toplayan Getir hedefini daha da büyüttü.

Kurulduğu günden bu yana her sene 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü özelinde sokak ve barınak hayvanları için mama toplayan Getir hedefini daha da büyüttü. Geçtiğimiz 6 yılda 100 ton mama toplamayı başaran şirketin bu seneki hedefi ise 150 tona denk gelen 1 milyon kap mamayı toplamak.

Getir'in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP iş birliği ile 6 senedir geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyasının kapsamı bu yıl genişledi.

Önceki yıllarda kullanıcıların sadece şirketten yapabildiği mama desteğinin, bu sene buna ek olarak, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı'nın da katılımıyla artması hedefleniyor.

Şirket geçtiğimiz 6 yılda toplam 100 ton mama toplamış, bu mamalar HAYTAP iş birliğiyle İzmir'den Ağrı'ya, Trabzon'dan Hakkari'ye Türkiye'nin dört bir yanındaki bakımevlerine dağıtılmıştı. Hayvanseverlerin desteği ile her geçen yıl daha da büyüyen ve geçtiğimiz yıl 50 ton mama birden toplanarak rekor kıran projenin bu seneki hedefi ise tam 150 ton.

Proje sonunda toplanan mamalar HAYTAP tarafından belirlenen, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hayvan bakımevlerine iletilerek, barınak, sokak ve orman beslemelerinde kullanılacak. - İSTANBUL

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