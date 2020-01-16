Getir Kurucusu Nazım Salur: "Şu ana kadar aldığımız yatırım aslında bir başlangıç"

16.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:58

Getir Kurucusu Nazım Salur, önümüzdeki aylarda 100 milyon dolar daha yatırım almak için görüşmelere başladıklarını belirterek, "Getir'de yatırımcılar bir dünya işi olma potansiyelini görüyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar almış olduğumuz yatırım aslında bir başlangıç." dedi.

Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir, Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.

Yatırımla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Salur, Getir'in bu düzeyde büyük bir yatırım almasının, geliştirdiği iş modelinin dünyada bir ilk olmasından kaynaklandığını söyledi.

Salur, "Getir projesi orijinal bir proje. Ortalama 10 dakikada binin üzerinde ihtiyaç maddesini büyük ve trafiği kaotik bir şehirde 7/24 insanlarla buluşturmak ticarette yeni bir kategori açıyor. Yabancı yatırımcılar da bunun farkında. Getir'e olan ilgi bunun ödülüdür." ifadesini kullandı.

Modelin İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde tuttuğunun görülmesiyle bu modelin dünyanın farklı yerlerine de rahatlıkla ihraç edilebileceğini gösterdiğini söyleyen Salur, "Getir'de yatırımcılar bir dünya işi olma potansiyelini görüyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar almış olduğumuz yatırım aslında bir başlangıç. Önümüzdeki aylarda 100 milyon dolar civarında bir yatırım almak için yatırımcılarla görüşmeye başladık. Yıl içinde daha büyük yatırım haberlerini paylaşıyor olacağız." diye konuştu.

Yurt dışında da hızlı büyüme planları olduğunu hatırlatan Salur, Londra, Sao Paulo, Paris ve Mexico City'e açılmayı planladıklarını kaydetti.

Büyük ve özellikle trafiği problemli şehirleri odağa aldıklarına değinen Salur, "Trafiği problemli şehirlerde yolda çok vakit geçirildiği için insanların diğer işlerine daha az vakitleri kalıyor. Bu sebeple Getir gibi hizmetleri kullanma ihtimalleri artıyor." dedi.

BiTaksi'nin kuruculuğunu da üstlenen Salur, sözlerini şöyle tamamladı:

"BiTaksi aslında bizim bu işlere girme nedenimiz. BiTaksi büyümesine rağmen belediyenin yönetmeliği sebebiyle bizim istediğimiz düzeye gelemedi. BiTaksi'de sağlıklı bir yapı var, iyi bir hizmet veriyor müşterisine. Ancak dünyadaki eşdeğer hizmetlere baktığımızda hala çok küçük bir yüzde taksi çağırırken uygulamayı kullanıyor. Örneğin bu oran Moskova'da yüzde 65'lere çıkmışken, İstanbul'da yüzde 5-6 seviyesinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bizim gibi girişimcilere biraz daha esnek bakan bir yaklaşım bekliyoruz. Görüşmelerimizde olumlu gelişmeler olduğu takdirde BiTaksi'yi de büyütmeyi hedefliyoruz.

Kaynak: AA