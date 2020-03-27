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Getir Kurucusu Nazım Salur: "Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur...

Getir Kurucusu Nazım Salur, "İstanbul Valiliği ile birlikte yapacağımız gıda kolisi dağıtım kampanyası şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur duyulacak iştir.

27.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:28
Getir Kurucusu Nazım Salur:

Getir Kurucusu Nazım Salur, "İstanbul Valiliği ile birlikte yapacağımız gıda kolisi dağıtım kampanyası şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur duyulacak iştir." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi yardım kampanyası kapsamında kolilerin dağıtımını ücretsiz olarak üstlenen Getir'in Kurucusu Nazım Salur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği ile birlikte yaptıkları gıda kolisi dağıtım kampanyasının şirketin bugüne kadarki en gurur duydukları iş olduğunu söyledi.

Gıda kolilerinin dağıtımı konusunda hijyen kurallarına titizlikle riayet edeceklerini vurgulayan Salur, "Kolileri, zili çalıp kapıya bırakacağız. Teslimata giden arkadaşımız eldiven ve maskeli bir şekilde teslimatı yapacak. Gıda kolilerini hazırlayanlar da bizim merkez depolarımızda bulunan, hijyen kurallarına titizlikle uyan arkadaşlarımız. Bu yardım noktasında herhangi bir nakit alışverişi veya kart kullanımı da olmayacağı için bu sürecin en güvenli bir şekilde yapılacağını düşünüyorum. Valilik tarafından gönderilen kolilerin tamamını bu şekilde titizlikle teslim edeceğiz." diye konuştu.

- Temel gıdaya talep arttı, en çok sipariş artık gündüz veriliyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması ile beraber tüketicilerinin alışkanlıklarında değişmeler olduğuna dikkati çeken Salur, "Koronavirüs başlamadan önce Getir'de daha çok atıştırmalık ürünler satılırken, koronavirüs süreci ile birlikte insanlar artık temel ihtiyaç maddelerine yöneldi. Vatandaşlar daha çok makarna, bulgur, un ve pirinç gibi temel ihtiyaç maddelerini sipariş ediyor. Ortalama sepet miktarı da bu gıdaların girmesi ile artmış oldu. Eğlencelik ürünlerde ise herhangi bir artış söz konusu değil bu süreçte. İller bazında baktığımız zaman ise yoğunluğumuz en çok İstanbul'da arttı." şeklinde konuştu.

Gündüz ve gece satışları arasında da çok ciddi farklılıklar yaşandığını belirten Salur, insanların artık gündüz de evde daha fazla vakit geçirdikleri için hafta içi gündüz saatlerindeki siparişlerde ciddi anlamda bir artış gözlemlediklerini söyledi.

- "Koronalı günlerde Getir'in amacı çok hızlı teslimat değil, çok sayıda kişiye hizmet vermek"

Koronavirüs süreci ile birlikte yeni personel alımı yaptıklarını da dile getiren Salur, şunları kaydetti:

"Biz zaten sürekli yeni eleman alımı yapıyorduk. Şu anda 4 bin 500 saha çalışanı var. Bu sayıya da her hafta eklemeler yapıyoruz. Koronavirüs başladığında beri de bir kaç yüz kişiyi daha ekledik ekibimize. Önümüzdeki günlerde de taleplerde artış olduğu için eklemelerimize devam edeceğiz. Normalde 10 dakikada müşteriye ulaşıyorduk. Ancak müşterimize şu anda mesaj atarak 'biraz daha geç kalırsak kusura bakmayın' diyoruz.

Müşterilerimizden alacağı paketleri birleştirmesini istiyoruz 5 ürünü almaktansa alacağı şeyleri toplu olarak almasını rica ediyoruz. Müşterilerimiz de buna uyuyor. Böylelikle aynı elemanla aynı yöne giden siparişleri birleştirerek gönderiyoruz. 10 dakikaya gittiğimiz yere 20-30 dakikaya gidiyoruz ama aynı personelle birden fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Koronalı günlerde Getir'in amacı çok hızlı teslimat değil, çok sayıda kişiye hizmet vermek olacaktır. Koronalı günler bittiğinde inşallah tekrar 10 dakikalık hızlı teslimata döndüreceğiz. Biz şu an Getir'i ticari bir firmadan ziyade en çok insana dokunan şirket olarak konumlandırdık."

Kaynak: AA

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