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Getir, İspanya pazarında hizmet vermeye başladı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Ekonomi
Getir, İspanya pazarında hizmet vermeye başladı

Perakende dağıtım şirketi Getir, Avrupa'daki yatırımları kapsamında İspanya pazarına giriş yaparak, Madrid ve Barselona kentlerinde hizmet vermeye başladı.

Perakende dağıtım şirketi Getir, Avrupa'daki yatırımları kapsamında İspanya pazarına giriş yaparak, Madrid ve Barselona kentlerinde hizmet vermeye başladı.

Getir şirketinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın ardından İspanya'da da faaliyete geçildiği bildirildi.

Açıklamada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir'in, global büyüme hedeflerine devam ettiği ve İspanya'daki ilk yatırımın temmuzda market teslimat uygulaması BLOK şirketinin satın alınmasıyla gerçekleştiği aktarıldı.

"İki ay gibi kısa sürede ürün portföyü ve tedarik zincirini genişletip, 19 depo açarak İspanya'da geniş bir bölgede hizmet vermeye başladık" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Madrid ve Barselona dışında diğer İspanyol şehirlerine de açılımın planlandığı kaydedildi.

Şirketin, 2021'in ilk 6 ayında toplam 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde değere ulaştığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere'de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve Southampton'da, Hollanda'da Amsterdam'da, Almanya'da Berlin'de ve Fransa'da Paris'te hizmet veren Getir'in, İspanya'dan sonraki yeni hedef pazarlarının İtalya ve Portekiz olacağı duyuruldu.

Yılın son çeyreğinde ABD pazarına açılmanın da planladığı aktarılan Türk şirketi Getir, böylece 1 yıl içinde yurt dışında 9 ülkede hizmete başlamayı hedeflediği ifade edildi.

Getir, İspanya pazarında hizmet vermeye başladı

AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi Haberleri
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