Getir'in Kuryesinde Covid-19 Çıktı! Acil Önlemler Alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Getir'in Kuryesinde Covid-19 Çıktı! Acil Önlemler Alındı - Haber
Koronavirüs, Teknoloji

Getir'in Kuryesinde Covid-19 Çıktı! Acil Önlemler Alındı

Getir tarafından yapılan açıklamaya göre bir depo çalışanı yeni tip koronavirüse yakalandı. Şirket, açıklamanın ardından acil önlemler aldı.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Getir'in Kuryesinde Covid-19 Çıktı! Acil Önlemler Alındı

Getir tarafından yapılan açıklamaya göre bir depo çalışanı yeni tip koronavirüse yakalandı. Şirket, açıklamanın ardından acil önlemler aldı. İşte detaylar!

'Virüse Yakalandı'

Çevrim içi market servisi Getir, yaptığı açıklama ile birlikte bir depo çalışanının Covid-19 ile enfekte olduğunu açıkladı. Bu durumu sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla duyuran şirket, paylaşımda aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz."

Uygulanacak prosedürler ise şu şekilde açıklandı:

Çalışma arkadaşımızın sağlık kontrolleri ve bakımı yakından takip edilir.

Arkadaşımızın görev aldığı depo hemen kapatılır.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilir ve talep ettikleri bilgiler paylaşılır.

İlgili depoda görev yapan tüm çalışanlar kendilerini izole etmeleri söylenerek 14 gün boyunca evlerine gönderilir. Çalışanlar bu sürede ücretli izinli sayılır.

İlgili depo, bu depoya bağlı araçlar, motorlar ve güvenlik ekipmanları profesyonel bir şirket tarafınan detaylı bir şekilde, kurallara uygun olarak dezenfekte edilir.

Paketli olmayan ürünlerin tamamı imha edilir.

İlgili deponun, buna bağlı araçların, motorların, güvenlik ekipmanlarının ve ürünlerin temizlik ve dezenfektasyonunu tamamlayarak söz konusu deponun 24 saat içinde tamamen yeni bir ekip atanarak hizmete geçmesi hedeflenir.

Tüm bu süre zarfında test sonucu pozitif çıkan çalışan ve evlerine gönderilen ekip arkadaşlarının sağlık durumları titizlikle takip edilir. Getir'de oluşturulan ekip tarafından da günlük olarak aranır ve durumları hakkında bilgi edinilir.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haber
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haber
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haber
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haber
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis Haber
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haber
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Aleyna Tilki Demet Akalın Levent Dörter
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Getir'in Kuryesinde Covid-19 Çıktı! Acil Önlemler Alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:24:08. #1.15#
title