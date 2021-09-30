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Getir'in hizmet verdiği 7'nci ülke İtalya oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Getir'in hizmet verdiği 7'nci ülke İtalya oldu

Bu senenin başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir'in, Avrupa yolculuğunda hizmet verdiği yeni ülke İtalya oldu.

Bu senenin başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir'in, Avrupa yolculuğunda hizmet verdiği yeni ülke İtalya oldu. Bugün itibarı ile "Modanın Başkenti" olarak bilinen Milano sokaklarında, Getir faaliyetlerine başladı.

Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye'de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, hizmet verdiği ülkelere Avrupa'nın en büyük şehirlerini eklemeye devam ederek İtalya operasyonunu başlattı. Geçtiğimiz haftalarda Barselona ve Madrid'de hizmete başlayan Getir, şimdi de Milano sokaklarını Getir moru ile renklendiriyor.

İTALYA'DA YENİ ŞEHİRLERE YAYILMAYI PLANLIYOR

Kurulduğu ilk günden itibaren global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Getir, sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkaran Getir, Milano'nun ardından İtalya'da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor. Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir böylece Türkiye'ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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