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Getir'den sokak hayvanları için mama kampanyası

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Getir'den sokak hayvanları için mama kampanyası

Getir'in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP iş birliği ile 6 senedir geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyasının kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Getir'in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP iş birliği ile 6 senedir geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyasının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Markanın bu yıl hedefi kampanya kapsamında 150 tona denk gelen 1 milyon kap mama toplamak.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Önceki yıllarda kullanıcıların sadece Getir'den yapabildiği mama desteğinin, bu sene ek olarak, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı'nın da katılımıyla artması hedefleniyor. Geçtiğimiz 6 yılda toplam 100 ton mama toplanmış, bu mamalar HAYTAP iş birliğiyle İzmir'den Ağrı'ya, Trabzon'dan Hakkari'ye Türkiye'nin dört bir yanındaki bakımevlerine dağıtılmıştı. Hayvanseverlerin desteği ile her geçen yıl daha da büyüyen ve geçtiğimiz yıl 50 ton mama birden toplanarak rekor kıran projenin bu seneki hedefi ise tam 150 ton" denildi.

HEM İNDİRİM HEM DE SİPARİŞLERDE MAMA DESTEĞİ

Açıklamanın devamında, "Ayrıca evcil hayvan kategorisinde yüzde 40 indirimle satılacak ürünlerde sipariş verilen her bir ürün için Getir tarafından 2 kap mama desteği sağlanacak. GetirSu'dan 20 lira üzeri her siparişe ve GetirÇarşı'dan her pet shop siparişine 2 kap mama, sokak ve barınak hayvanlarının yıl boyu beslenmesine destek olacak. Kampanya süresince GetirYemek'te seçili restoranlardan verilecek her sipariş için 1 kabı GetirYemek'ten, 1 kabı da restorandan olmak üzere 2 kap mama patili dostlarımızın ihtiyacını karşılayacak" ifadelerine yer verildi.

KULLANICILARIN ALACAĞI HER YARDIM MAMASINA KARŞILIK GETİR'DEN 10 KAP MAMA

Satın alınacak ya da siparişlere eklenecek her dijital 'Yardım Maması', hem barınaklardaki hem de sokaktaki patili dostlar için 10 kap mama olacak. Mamalar, kullanıcıların adresleri yerine kampanya sonunda HAYTAP'a yönlendirilmek üzere toplanacak. Proje sonunda toplanan mamalar HAYTAP tarafından belirlenen, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilerek, barınak, sokak ve orman beslemelerinde kullanılacak.


Getir'den sokak hayvanları için mama kampanyası

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