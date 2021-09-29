Getir'de üst düzey atama

Getir'in finansal servisler alanında hizmet vermek üzere kuracağı yeni şirketinin Ceo'su bankacılık ve ödeme sistemleri sektöründe çalışan Yiğit Çağlayan olacak. Yiğit Çağlayan, Getir'in finansal servisler konusunda stratejisini oluşturmasına ve yenilikçi çözümler sunmasına liderlik edecek.

Türkiye'de ve dünyada büyümesini hızla sürdüren Getir'in finansal alanda da müşterilerine hizmet vermek amacıyla kuracağı yeni şirketinin CEO'su Yiğit Çağlayan olacak. Çağlayan, Getir kullanıcılarının finansal araçlara daha kolay erişiminin sağlanması konusunda Getir'in stratejisini belirleyip hayata geçirilmesine 1 Ekim'den itibaren liderlik edecek.

Bireysel bankacılık alanında 15 yıl çalışan Çağlayan, ardından 10 yıl boyunca satış ve dijital ürünler konusunda görev aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri