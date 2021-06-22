Getir, Berlin ve Paris'te
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Getir, Berlin ve Paris'te

Getir, Berlin ve Paris'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa pazarına kısa sürede hızlı bir giriş yapan Getir, Londra ve Amsterdam'dan sonra Berlin ve Paris'te de hizmet vermeye başladı.

Avrupa pazarına kısa sürede hızlı bir giriş yapan Getir, Londra ve Amsterdam'dan sonra Berlin ve Paris'te de hizmet vermeye başladı.

Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, Londra ve Amsterdam'ın ardından Avrupa'nın iki önemli şehrinde daha hizmete başladı. Getir, 16 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de ve 21 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te faaliyete başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkardı. Yaklaşık bin 500 ürünü, dakikalar içinde kullanıcılarına teslim eden Getir, Almanya ve Fransa'da da büyümeye devam ederek yeni şehirlere açılmayı hedefliyor.

İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında Getir adıyla faaliyet göstermek olduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Getir, Berlin ve Paris'te
Getir, Berlin ve Paris'te
Getir, Berlin ve Paris'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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