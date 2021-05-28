"Getir" Amsterdam'da hizmet vermeye başladı

Evlere sipariş uygulaması Getir'in Kurucusu Nazım Salur, bugünden itibaren Amsterdam'da hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.

Evlere sipariş uygulaması Getir'in Kurucusu Nazım Salur, bugünden itibaren Amsterdam'da hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.

Salur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Getir bugünden itibaren Amsterdam sokaklarında. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi yeni ülkelerde de sevdirmeye devam. Paris ve Berlin yakında." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk ayında Londra'da hizmet vermeye başlayan Getir, yakın zamanda Almanya, Fransa, Hollanda ve Brezilya'da da operasyonlarını başlatacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu