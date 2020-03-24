GETHAM'dan sağlık sektörüne destek Gaziantep Ticaret Odası iştiraklerinden GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezi A.Ş. Covid-19 ile mücadele kapsamında üreteceği ekipmanlarla sağlık sektörüne desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Gaziantep Ticaret Odası iştiraklerinden GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezi A.Ş. Covid-19 ile mücadele kapsamında üreteceği ekipmanlarla sağlık sektörüne desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Gaziantep'ten Türkiye'ye hizmet veren bir tasarım ve modelleme merkezi olan, Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Covid-19 ile mücadele sürecinde üreteceği plastik parçalarla sağlık sektörüne destek vermeye hazır.

GETHAM'ın vereceği destek hakkında bilgi veren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Devletten aldığımızı milletin hizmetine sunuyoruz" diyerek, "Biz şimdi GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezi A.Ş.'nin üretim ve teknoloji gücünü, devletin desteği ile kurulan merkezin potansiyelini milletimizin hizmetine sunuyoruz. İçinden geçtiğimiz zor günlerde sağlık sektörümüzün özellikle solunum cihazları olmak üzere birçok ekipmanın plastik parçalarını 3D yazıcımız, 3D tarayıcımız ve Silikon Kalıp Laboratuvarımız ile üretebiliyoruz. İhtiyaç halinde kamu ve özel sağlık kuruluşları için 7/24 üretim yapabiliriz. Yenilikçi fikirlerin modellemeden prototipleşmeye kadar geçen sürecin tamamının yapılabildiği bir merkez olan GETHAM için mottomuz fikrinle gel ürününle çık. Şimdi de GETHAM'a ihtiyacınla gel sağlıkla çık diyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA