Getcontact'ın da Aralarında Bulunduğu 70 Uygulamaya Erişim Engeli Kararı

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Getcontact'ın da bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli kararı verdi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, aralarında Getcontact'ın da bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli kararı verildi.

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulmaya yarayan GetContact, popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu. - ANKARA