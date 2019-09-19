Getafe-Trabzonspor maçından notlar

19.09.2019 20:02

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile yer aldı.

Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga'daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi.

Getafe'nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.

Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11'i ile çıktı.

AA muhabirinin görüş aldığı İspanyol gazeteciler, Bordalas'ın genelde ilk 11'de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.

Diğer yandan Madrid Valiliği, Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan etse de gün içerisinde tamamen sakin bir ortam yaşandı.

Madrid'e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Ev sahibi takımın taraftarları da karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay maçı protokol tribününden izledi.

Kaynak: AA