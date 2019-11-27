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Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor-Getafe maçına doğru Trabzon Medical Park Stadyumu Trabzonspor-Getafe maçına doğru Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda...

27.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:47

Trabzonspor-Getafe maçına doğru

Trabzon Medical Park Stadyumu

Trabzonspor-Getafe maçına doğru

Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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