Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor-Getafe maçına doğru Trabzon Medical Park Stadyumu Trabzonspor-Getafe maçına doğru Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda...
27.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:47
Trabzonspor-Getafe maçına doğru
Trabzon Medical Park Stadyumu
Trabzonspor-Getafe maçına doğru
Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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