Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

27.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:47

Trabzonspor-Getafe maçına doğru

Trabzon Medical Park Stadyumu

Trabzonspor-Getafe maçına doğru

Getafe'nın yaptığı anternmandan detaylar TRABZON - UEFA Avrupa ligi C grubunda Trabzonspor ile karşılaşacak Getafe, maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kaynak: AA