Getafe-Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Getafe-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Coliseum Alfonso PerezHakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)Getafe: Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy,...

19.09.2019 18:58
Getafe-Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Getafe-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Coliseum Alfonso Perez

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Getafe: Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Kaynak: AA
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