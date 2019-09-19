Getafe-Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Getafe-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Coliseum Alfonso PerezHakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)Getafe: Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy,...
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında yapılacak Getafe-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Coliseum Alfonso Perez
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)
Getafe: Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth