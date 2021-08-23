Getafe - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? Getafe - Sevilla maçı şifresiz mi? Getafe - Sevilla maçı hakemi kim?

La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Getafe - Sevilla bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Getafe - Sevilla maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.