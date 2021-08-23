Getafe - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? Getafe - Sevilla maçı şifresiz mi? Getafe - Sevilla maçı hakemi kim?
La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Getafe - Sevilla bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Getafe - Sevilla maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
La Liga'daheyecanla beklenen müsabakada Getafe - Sevilla karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Getafe - Sevilla maçı şifresiz mi? Getafe - Sevilla maçı hakemi kim? Getafe - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
GETAFE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Getafe - Sevilla, La Liga maçı, 23-08-2021 Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.
GETAFE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Getafe - Sevilla S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.
GETAFE - SEVİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Getafe - Sevilla maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.