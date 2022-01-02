Getafe, Real Madrid'i Enes Ünal ile geçti

İspanya LaLiga Santander'in 19'uncu haftasında Getafe, sahasında Real Madrid'i 9'uncu dakikada Enes Ünal'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla, Getafe, lider Real Madrid'in 11 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu.

LaLiga Santander'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Getafe, lider Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 9'uncu dakikada Militao'nun hatasıyla topu kapan milli oyuncu Enes Ünal'ın ceza sahası içerisinden attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince Getafe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Getafe puanını 18'e yükseltirken maç fazlasıyla 16'ncı sıradaki yerini korudu. Real Madrid ise 46 puanda kaldı ve en yakın rakibi Sevilla'nın 2 maç fazlasıyla 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımına 3 puanı getiren golü kaydeden milli futbolcu Enes Ünal, 83'üncü dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.

LaLiga Santander'de 2022 yılının ilk golünü kaydeden Enes Ünal, son haftalarda yakaladığı çıkışla da dikkat çekiyor. Getafe'nin son 9 maçta attığı 10 golün 6'sında imzası bulunan milli oyuncu, İspanyol ekibinin yakaladığı çıkışın da en büyük mimarı konumunda yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet