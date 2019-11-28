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Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe'yi ağırlayacak.

28.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:34
Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi 'yi ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak karşılaşmada Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak:

TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet

GETAFE: Chichizola - Nyom, Djene, Bruno, Olivera, Fajr, Arambarri, Portillo, Kenedy, Molina, Mata


Kaynak: DHA
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