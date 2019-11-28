Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe'yi ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe'yi ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak karşılaşmada Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak:TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet
GETAFE: Chichizola - Nyom, Djene, Bruno, Olivera, Fajr, Arambarri, Portillo, Kenedy, Molina, Mata