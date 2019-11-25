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Getafe maçını Treimanis yönetecek

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Getafe ekibi ile Trabzon'da oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

25.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:15
Getafe maçını Treimanis yönetecek

'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü İspanya'nın ekibi ile Trabzon'da oynayacağı mücadeleyi Letonya 'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Trabzonspor ile Getafe arasındaki karşılaşma, Şenol Güneş Kompleksi Yeni Stadyum'da saat 18.50'de başlayacak.


Kaynak: DHA
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