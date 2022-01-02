Getafe, lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti - Haberler Spor
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Getafe, lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti

Getafe, lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta lider Real Madrid'i 1-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta lider Real Madrid'i 1-0 yendi.

Madrid bölgesinin derbisinde Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada milli futbolcu Enes Ünal attı.

Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı.

Ligde alt sıralardan kurtulan ve yükselişe geçen Getafe, 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve bir maç fazlası bulunan 46 puanlı Real Madrid ise 3 Ekim'den sonra ilk mağlubiyetini alarak, ligde 2. yenilgisini yaşadı.

Milli futbolcumuzun kasırgasını dindiremiyorlar! Real Madrid'i avlayan Enes Ünal tarihe geçti

Milli futbolcumuzun kasırgasını dindiremiyorlar! Real Madrid'i avlayan Enes Ünal tarihe geçti

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri

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