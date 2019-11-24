Haberler » Spor » Getafe deplasmandan bir puanla döndü - Spor

Getafe deplasmandan bir puanla döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Espanyol ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

24.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:20
Getafe deplasmandan bir puanla döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () oynanan maçta Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Getafe, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Espanyol'a konuk oldu.

Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 45. dakikada Lei Wu ile beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda skorun değişmediği maçtan iki takım birer puanla ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, 28 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisini sahasında ağırlayacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.